Torino | nuova protesta di Extinction Rebellion | letame davanti all’ingresso della sede della Regione

(Di venerdì 31 marzo 2023) Quintali discaricati di fronte allaPiemonte, a, per denunciare l’assenza di politiche di contrasto alla siccità, con lo slogan: “Siamo un Po nella m….”. È l’ultimamessa a segno dagli attivisti del movimento, che da anni si batte per sensibilizzare opinione pubblica e governi sul tema ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twitorino : ?? Arte di Boita: l'arte torinese di trasformare la sostanza. Nuova mostra inaugurata al @museoautotorino in cui s… - LucisanoSilvia : Torino, neonato morto per aorta recisa: indagati 9 medici. A eseguire l’operazione uno specialista “prestato” dalle… - andreastoolbox : Nuova azione degli Extinction Rebellion a Torino: quintali di letame davanti al grattacielo della Regione Piemonte… - saralabasin : RT @StampaTorino: Fitte e crampi alle gambe: la malattia sottovalutata che preoccupa i cardiologi. Da Torino una nuova terapia https://t.co… -

... negli ultimi 30 anni, quando c'era da rimettermi a scrivere testi o da cercare unaidea di ... sarà presentato dal vivo il 13 aprile allo sPAZIO211 di, il 16 al Biko di Milano, il 21 al ...... la Filmauro decide di intervenire sul calciomercato tramite il Napoli per darelinfa ai ... Anche nella stagione successiva ci fu una situazione simile con il Napoli che acquistò dalil ......00 GP Portogallo CALCIO - AMICHEVOLI 05:00Zelanda - Cina 2 - 1 17:00 Russia - Iraq 2 - 0 ...00 Stella Azzurra - Latina 88 - 82 17:00 Juvi Cremona - Cantù 66 - 75 17:00- Urania 91 - 94 ...

Fitte e crampi alle gambe: la malattia sottovalutata che preoccupa i cardiologi. Da Torino una nuova terapia La Stampa

Nuovi vincoli dovrebbero pesare anche sugli operatori di noleggio ... Né a Roma, dalla parte del governo. Nemmeno a Torino, ancora alla ricerca dell’equilibrio ideale tra una popolazione di scooter ...Il nuovo ospedale della zona nord-ovest di Torino nell'area giostrai del parco della Pellerina non piace alla destra. Nel giorno in cui la Giunta comunale di Torino ha dato il via libera al protocollo ...