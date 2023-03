Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Torino, il futuro di Vojvoda è in bilico: Mergim Vojvoda potrebbe essere uno dei giocatori del Torino che la prossi… - ilbianconerocom : Juve, Del Piero è a Torino! Domani può tornare allo Stadium e per il futuro in società… - Alberto_Cirio : L’agricoltura è eccellenza, storia e soprattutto futuro del nostro Piemonte e oggi a Torino abbiamo dato il via all… - revardeauxcg : RT @chr_masset: #Torino Città del futuro #UniversitàEuropee #Spazio #Esplorazione #Ricerca #Mobilità #TorinoLione ???????????? - sportli26181512 : Torino, si avvicina il riscatto di Miranchuk dall'Atalanta? Parla Cairo: Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha… -

Commenta per primo Il presidente del, Urbano Cairo , ha parlato deldi Aleksey Miranchuk , giocatore di proprietà dell' Atalanta ma che è in prestito alla società granata. Ilha anche un'opzione per il riscatto del ......2000 del Frosinone che in estate l'ha preso dalin prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Nato in Costa d'Avorio e in Italia da otto anni, è concentrato sul presente per un...Via, 146. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI ... "Ildel. Le sfide di un mondo nuovo". Ore 12,00. Presso l'Auditorium del Mudec - ...

Torino, il futuro di Juric e di Vlasic: ecco il pensiero di Cairo Tuttosport

Dopo i blucerchiati sarà la volta del Torino, squadra in lotta per sognare un ritorno in ... potrebbero iniziare a programmare con serenità il futuro del club, con rinnovate ambizioni di successo da ...Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del futuro di Aleksey Miranchuk, giocatore di proprietà dell'Atalanta ma che è in prestito alla società granata. Il Torino ha anche un'opzione per il ...