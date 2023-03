Torino, contro il Sassuolo scelte quasi obbligate per Juric (Di venerdì 31 marzo 2023) Yann Karamoh non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e Aleksey Miranchuk al massimo si siederà in panchina: per Ivan Juric le... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Yann Karamoh non ha ancora smaltito il problema al polpaccio e Aleksey Miranchuk al massimo si siederà in panchina: per Ivanle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a ca… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: IL LIETO FINE - Aulla (Massa-Carrara), 80enne vince la battaglia contro il ricovero coatto in Rsa: può tornare a casa… - greenbluegedi : Extinction rebellion scarica letame davanti alla Regione a Torino: 'Na fa niente contro la siccità' - filleacgil : RT @FilctemRomLaz: #1APRILE 2023 MOBILITAZIONE NAZIONALE DELL'EDILIZIA @filleacgil e @fenealuil_ #TORINO #ROMA #NAPOLI #PALERMO #CAGLIARI… - deprossonero : @erclab_tweet Non era un fenomeno, ma normalizziamo la cosa rispetto ai tempi. 'Ha esordito il 15 novembre 2000 al… -