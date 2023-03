Tom Cruise, in cantiere una nuova collaborazione con Spielberg (Di venerdì 31 marzo 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Per il regista di The Fabelmans e Tom Cruise, si profila una nuova collaborazione insieme dopo Minority Report e La guerra dei mondi. Entrambi sono film di fantascienza basati su romanzi popolari. Il primo sull’omonimo libro di Philip K Dick, mentre il secondo sul romanzo di H.G. Wells. I film hanno avuto un grande successo al Leggi su moviemag (Di venerdì 31 marzo 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Per il regista di The Fabelmans e Tom, si profila unainsieme dopo Minority Report e La guerra dei mondi. Entrambi sono film di fantascienza basati su romanzi popolari. Il primo sull’omonimo libro di Philip K Dick, mentre il secondo sul romanzo di H.G. Wells. I film hanno avuto un grande successo al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pagliacci8 : @Paroladilaura basta guardare il remake la guerra dei mondi con tom cruise. - GdiGardy : @gniola @Grouchoromano Un ragionamento validissimo. Anche io la vedevo improbabile ma perché immaginavo un'accogl… - micia274 : @Paroladilaura Ma come? Non hai visto Tom Cruise ne 'La guerra dei mondi'? - SindySirot : RT @BigCityKnight: @ContornoMarzia @SandyFankhause4 @meier_bjarne @teamtomcruise @MaryseDeslias @porche_michele @AliceBohlbro @bec_skey @Ch… - mariosc43566190 : @zampino23986533 Non deve sfatare Tom Cruise… deve governare un paese. E chi non sa governare sale sugli aerei, fa… -