Tiro a volo, Coppa del Mondo Larnaca 2023: Mauro De Filippis bene nel primo turno del trap. Attardati il resto degli azzurri e delle azzurre (Di venerdì 31 marzo 2023) A Larnaca, dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tiro a volo, si è conclusa la prima giornata dedicata al trap. Il round di apertura delle qualificazioni ha visto i tiratori misurarsi sui primi 75 – di 125 – piattelli a disposizione, sia al maschile sia al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. trap maschile (75 piattelli di 125) A comandare la classifica provvisoria, a sorpresa, è il duo formato dallo slovacco Adrian Drobny e dal polacco Tomasz Pasierbski, entrambi in testa con lo score di 74/75. In ottica italiana invece da segnalare positivamente v’è il 73/75 di Mauro De Filippis (25-24-24), in un quadro generale che vede al momento Lorenzo ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) A, dove è in corso di svolgimento la terza tappa delladeldi, si è conclusa la prima giornata dedicata al. Il round di aperturaqualificazioni ha visto i tiratori misurarsi sui primi 75 – di 125 – piattelli a disposizione, sia al maschile sia al femminile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.maschile (75 piattelli di 125) A comandare la classifica provvisoria, a sorpresa, è il duo formato dallo slovacco Adrian Drobny e dal polacco Tomasz Pasierbski, entrambi in testa con lo score di 74/75. In ottica italiana invece da segnalare positivamente v’è il 73/75 diDe(25-24-24), in un quadro generale che vede al momento Lorenzo ...

