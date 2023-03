“Tilt”, per la prima volta a Bergamo Le Cirque Top Performers (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Arriveranno tra poche settimane e per la prima volta a Bergamo, gli artisti della compagnia Le Cirque Top Performers per presentare il nuovo spettacolo di successo Tilt. Per il pubblico l’appuntamento è al Creberg Teatro Bergamo, con tre spettacoli in programma: venerdì 14 e sabato 15 aprile alle 21, e domenica 16 aprile alle 17. Ideato e prodotto da Le Cirque Top Performers che, con il primo spettacolo ALIS ha richiamato oltre 260.000 spettatori in Italia e all’estero, Tilt è la nuova produzione che ha debuttato a fine 2019 ed è tornata in scena dal 2 dicembre all’8 gennaio scorso nei prestigiosi teatri di Grosseto, Genova, Padova, Milano, Trieste e Firenze, inanellando ripetuti sold out. Dal ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023). Arriveranno tra poche settimane e per la, gli artisti della compagnia LeTopper presentare il nuovo spettacolo di successo. Per il pubblico l’appuntamento è al Creberg Teatro, con tre spettacoli in programma: venerdì 14 e sabato 15 aprile alle 21, e domenica 16 aprile alle 17. Ideato e prodotto da LeTopche, con il primo spettacolo ALIS ha richiamato oltre 260.000 spettatori in Italia e all’estero,è la nuova produzione che ha debuttato a fine 2019 ed è tornata in scena dal 2 dicembre all’8 gennaio scorso nei prestigiosi teatri di Grosseto, Genova, Padova, Milano, Trieste e Firenze, inanellando ripetuti sold out. Dal ...

