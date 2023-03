Ti Spedisco in Convento 2023: le ragazze e le nuove Suore (Di venerdì 31 marzo 2023) Ti Spedisco in Convento nuove protagoniste e nuove Suore per Ti Spedisco in Convento 2023. Dopo Sorrento e Trani, la terza stagione del docureality si trasferisce a Roma, nel Convento delle Suore di San Giovanni Battista, sull’Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro. Qui vivono le Suore che accoglieranno le cinque ragazze protagoniste dell’inedita avventura. La nuova edizione, composta da 4 puntate, prende il via domenica 9 aprile (Pasqua) in prima serata su Real Time (dal 2 aprile in streaming su Discovery +). Il format mette nuovamente alla prova la resistenza di un gruppo di ragazze ribelli chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 31 marzo 2023) Tiinprotagoniste eper Tiin. Dopo Sorrento e Trani, la terza stagione del docureality si trasferisce a Roma, neldelledi San Giovanni Battista, sull’Aurelia Antica, a un paio di chilometri da San Pietro. Qui vivono leche accoglieranno le cinqueprotagoniste dell’inedita avventura. La nuova edizione, composta da 4 puntate, prende il via domenica 9 aprile (Pasqua) in prima serata su Real Time (dal 2 aprile in streaming su Discovery +). Il format mette nuovamente alla prova la resistenza di un gruppo diribelli chiamate a vivere, a loro insaputa, un periodo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Warrior3072 : RT @amialreadylost: sto guardando la tv e prima una pubblicità di un programma di cucina con le suore / monache e subito dopo una di una se… - amialreadylost : sto guardando la tv e prima una pubblicità di un programma di cucina con le suore / monache e subito dopo una di un… - Linux120917 : @_m4rtina____ Ma è il GF quindi reality trash da anni…non “ti spedisco in convento”?? - vogliosolot3 : @SatinkaStephens Esatto, io l’avevo vista anche in “ti spedisco in convento” ma non diceva nulla, ispida come hai detto te - jhack : @ValeNappi Ti stai preparando per la prossima stagione di 'Ti spedisco in convento'? ?? -