Ti ricordi… Thomas Doll, una vita da romanzo tra spie tedesche, due nazionali e le giocate che hanno fatto innamorare Lazio e Bari

Madeleine: una data, un ricordo, un personaggio – La rubrica del venerdì de ilfattoquotidiano.it: tra cronaca e racconto, i fatti più o meno indimenticabili delle domeniche sportive degli italiani

Due errori grossolani, di quelli da mangiarsi le mani… ma poi un gol e due assist per il 4 a 0 finale della Lazio. Gol, assist ma pure finte e dribbling bellissimi in quella partita contro l'Udinese di 30 anni fa per Thomas Doll, Fantomas per i tifosi della Curva Nord. Eppure ha poco del personaggio dei romanzi francesi diabolico e spietato, anche se una vita da romanzo l'ha avuta pure Doll. Nasce a Malchin nel 1966, in quella che allora era Germania Est: sua madre è una segretaria, mentre il papà è un amministratore. Lo sport è ...

