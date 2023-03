Thuram non ha ancora deciso, la Juve studia il sorpasso sull'Inter e le altre (Di venerdì 31 marzo 2023) Marcus Thuram non ha ancora deciso. E allora pure la Juve prova a tornare in corsa sul francese che lascerà tra tre mesi il Borussia... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Marcusnon ha. E allora pure laprova a tornare in corsa sul francese che lascerà tra tre mesi il Borussia...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo Lilian Thuram: 'L'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se una persona… - MarcoBarzaghi : #thuram ha fatto sapere che presto rivelerà il suo futuro e non sarà all' #Inter @sportmediaset - Occe64 : RT @robypava: Thuram esce palla al piede: 'L'Italia è più razzista di prima per colpa di questo governo. Chi dice che non è cambiato niente… - AcaroTzigano : RT @La7tv: #ottoemezzo Lilian Thuram: 'L'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se una persona dice 'non è… - pameladiverona : RT @La7tv: #ottoemezzo Lilian Thuram: 'L'Italia è molto più razzista di prima, perché non c'era questo governo. Se una persona dice 'non è… -