The Ocean Race, è testa a testa dopo oltre un mese di Leg 3 (Di venerdì 31 marzo 2023) dopo il superamento di Cape Horn, punto più meridionale del Sudamerica, Team Malizia e Team Holcim-PRB sono impegnati in un testa a testa per la vittoria della terza tappa di The Ocean Race. Nell’aggiornamento di ieri, le due barche erano separate da appena 5 miglia. The Ocean Race, meteo difficile nel testa a testa Capo Horn è stato l’ultimo ostacolo di una complicata e lunga navigazione fatta senza mai vedere terra: è il punto che segna la fine delle condizioni del Sud, dove profondi sistemi di bassa pressione si susseguono uno dopo l’altro, senza essere ostacolati da masse terrestri, con venti di burrasca che creano mari imponenti e spaventosi. A ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 31 marzo 2023)il superamento di Cape Horn, punto più meridionale del Sudamerica, Team Malizia e Team Holcim-PRB sono impegnati in unper la vittoria della terza tappa di The. Nell’aggiornamento di ieri, le due barche erano separate da appena 5 miglia. The, meteo difficile nelCapo Horn è stato l’ultimo ostacolo di una complicata e lunga navigazione fatta senza mai vedere terra: è il punto che segna la fine delle condizioni del Sud, dove profondi sistemi di bassa pressione si susseguono unol’altro, senza essere ostacolati da masse terrestri, con venti di burrasca che creano mari imponenti e spaventosi. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Diego83799 : @ldibartolomei @UltimaGenerazi1 Se tieni alla causa del climate change, l'ultima cosa da fare è supportare questi p… - iCrewPlay : Star Ocean: The Divine Force con il 50% di sconto - iCrewPlay : Star Ocean: The Divine Force con il 50% di sconto - jasonrowphoto : RT @hbfong: @jasonrowphoto The ocean cruise terminal at Civitavecchia, Italy - hbfong : @jasonrowphoto The ocean cruise terminal at Civitavecchia, Italy -