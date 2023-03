The Handmaid’s Tale perde il suo showrunner: i dettagli (Di venerdì 31 marzo 2023) The Handmaid’s Tale è giunta alla sua quinta stagione. La serie tv, distribuita a partire dal 2017, ha riscosso un successo incredibile. La scelta del cast, la cura per i dettagli e lo svolgimento della trama stanno lasciando un’impronta profonda. Le nuove puntate sono già state confermate, però, nelle ultime ore, è stato diffuso un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Bruce Miller, che fin dall’esordio ha ricoperto il ruolo di showrunner, ha deciso di abbandonare il progetto. Si tratta di una perdita enorme per il titolo. Non è escluso che ci possano essere anche delle spiacevoli conseguenze. Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, il diretto interessato, vista l’imminente conclusione del titolo, ha scelto di concentrarsi su The Testaments, il suo sequel. Si ricorda che tutte le puntate sono ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 31 marzo 2023) Theè giunta alla sua quinta stagione. La serie tv, distribuita a partire dal 2017, ha riscosso un successo incredibile. La scelta del cast, la cura per ie lo svolgimento della trama stanno lasciando un’impronta profonda. Le nuove puntate sono già state confermate, però, nelle ultime ore, è stato diffuso un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Bruce Miller, che fin dall’esordio ha ricoperto il ruolo di, ha deciso di abbandonare il progetto. Si tratta di una perdita enorme per il titolo. Non è escluso che ci possano essere anche delle spiacevoli conseguenze. Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, il diretto interessato, vista l’imminente conclusione del titolo, ha scelto di concentrarsi su The Testaments, il suo sequel. Si ricorda che tutte le puntate sono ...

