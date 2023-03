"Terza guerra mondiale all'orizzonte". Lukashenko chiede la tregua immediata (Di venerdì 31 marzo 2023) La Terza guerra mondiale con incendi nucleari è all'orizzonte e può essere evitata solo attraverso i negoziati. Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, durante il suo discorso alla nazione avvisa il suo popolo: "C'è una domanda: cosa fare? C'è un modo: i negoziati. Trattative senza condizioni preliminari". Tutte le infrastrutture per ospitare le armi tattiche nucleari russe sono pronte in Bielorussia, e Minsk è pronta ad usare anche queste armi per “assicurare la propria sovranità” ha detto il presidente Nel suo discorso annuale Lukashenko ha dichiarato che la Bielorussia ha armi convenzionali “a sufficienza” per difendersi da eventuali attacchi. “Ma se vediamo – ha aggiunto – che c'è una minaccia di distruzione del Paese, useremo tutto quello che abbiamo”. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023) Lacon incendi nucleari è all'e può essere evitata solo attraverso i negoziati. Il presidente bielorusso Aleksandr, durante il suo discorso alla nazione avvisa il suo popolo: "C'è una domanda: cosa fare? C'è un modo: i negoziati. Trattative senza condizioni preliminari". Tutte le infrastrutture per ospitare le armi tattiche nucleari russe sono pronte in Bielorussia, e Minsk è pronta ad usare anche queste armi per “assicurare la propria sovranità” ha detto il presidente Nel suo discorso annualeha dichiarato che la Bielorussia ha armi convenzionali “a sufficienza” per difendersi da eventuali attacchi. “Ma se vediamo – ha aggiunto – che c'è una minaccia di distruzione del Paese, useremo tutto quello che abbiamo”. ...

