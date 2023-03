Terribile incidente a Latina | li manda fuori strada e fugge | morta una donna di 75 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023). Non è possibile che non si sia accorto di nulla. Come se il dolore per la loro tragica perdita non bastasse a creare dolore, sgomento e rabbia. Il pirata dellache li ha urtati, provocando in questo modo la morte della75enne si è giustificato così: non si era accorto di un bel nulla. Eppure l’urto c’è stato, come evidenziano le perizie. Eppure, una, mentre suo marito si è salvato per miracolo. Gravein Via Palombarese, maxi scontro tra tre mezzi: auto a fuoco,chiusale a: muore unadi 75Davanti a tale giustificazione, i familiari di Elda Caiola, e con loro anche Studio3A che li assiste, sono ...