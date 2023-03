Terremoto al largo delle Isole Eolie di magnitudo 3.5: scossa avvertita anche a Messina e Reggio Calabria (Di venerdì 31 marzo 2023) Una scossa di Terremoto è stata avvertita al largo delle Isole Eolie, nel tratto di mare tra Salina e Filicudi. A registrarlo è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che segnala un magnitudo di 3.5 a una profondità di 15 chilometri. Il movimento ha creato apprensione nelle due Isole eoliane e nella vicina Alicudi. Per il momento, non sono state registrate vittime o feriti. E neanche danni a oggetti. La scossa è stata avvertita lungo la costa siciliana da Capo d’Orlando a Messina. E alcune segnalazioni ci sono state anche a Reggio Calabria. March 31, 2023 su Open Leggi ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Unadiè stataal, nel tratto di mare tra Salina e Filicudi. A registrarlo è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che segnala undi 3.5 a una profondità di 15 chilometri. Il movimento ha creato apprensione nelle dueeoliane e nella vicina Alicudi. Per il momento, non sono state registrate vittime o feriti. E nedanni a oggetti. Laè statalungo la costa siciliana da Capo d’Orlando a. E alcune segnalazioni ci sono state. March 31, 2023 su Open Leggi ...

