Tennis: Torneo San Luis Potosi, Cocciaretto ai quarti (Di venerdì 31 marzo 2023) Battuta in due set l'argentina Podoroska ROMA - Dopo Sara Errani, anche Elisabetta Cocciaretto raggiunge i quarti di finale del "San Luis Potosi Open", Torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 115. Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Battuta in due set l'argentina Podoroska ROMA - Dopo Sara Errani, anche Elisabettaraggiunge idi finale del "SanOpen",Wta 125k dotato di un montepremi di 115.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo San Luis Potosi, Cocciaretto ai quarti - CatelliRossella : ??????Torneo di Miami: Alcaraz in semifinale, affronterà di nuovo Sinner - Tennis - ANSA - SettimanaS : Tennis - Papà Alessandro Giannessi torna a vincere un torneo - germauto : Torneo di Miami: Alcaraz in semifinale, affronterà di nuovo Sinner - Tennis - ANSA - ansacalciosport : Torneo di Miami: Alcaraz in semifinale, affronterà di nuovo Sinner. Lo spagnolo ha battuto in due set l'americano F… -