(Di venerdì 31 marzo 2023) Il cammino dinel Masters 1000 di Miami si è interrotto nei quarti di finale per mano di Carlos. Il numero uno del mondo ha quasi tramortito ilta americano, imponendosi con un perentorio 6-4 6-2, centrando l’accesso alle semifinali dove ora sfiderà Jannik Sinner. Una partita cominciata subito in salita per, che si è trovato immediatamente sotto di un break: “Ero pronto per il suo ritmo. All’inizio, quando incontri qualcuno per la prima volta, cerchi di capire qualiti daranno più punti, con quali soluzioni lui può metterti in difficoltà e quali no. Purtroppo ho giocato il primo game al servizio in modo troppo prudente, non volevo commettere errori ma lui così mi ha punito. Subito. In quel momento ho capito che dovevo dare più velocità alla ...

Tennis, Taylor Fritz: "Alcaraz ha tutti i colpi e può davvero fare quello che vuole" OA Sport

