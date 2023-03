Tennis | stop alle misure anti-Covid negli Stati Uniti | Novak Djokovic potrà giocare gli US Open

(Di venerdì 31 marzo 2023)starà seguendo da spettatore interessato le vicende riguardil Masters1000 di Miami. Come è noto, Carlos Alcaraz l’ha scalzato dal trono del ranking ATP, approfittando della sua assenza nei tornei americani per via del suo status di non vaccinato al-19. Ledi sicurezza imposte dall’asset governativo statunitense non hanno permesso a Nole di prendere parte alla competizione. Nel caso in cui Alcaraz dovesse vincere, dopo il 1000 di Indian Wells, anche il torneo in Florida, si confermerebbe daval serbo nella classifica mondiale. Tuttavia, questa situazione è destinata a finire. Come riportato dall’ANSA, il Senato statunitense ha decretato la fine dell’emergenza nazionale per la pandemia e quindi delle...

