Tennis, Djokovic torna negli USA e russi ammessi a Wimbledon (Di venerdì 31 marzo 2023) Due grosse novità nel mondo del Tennis Novak Djokovic tornerà a giocare negli USA mentre atleti russi e bielorussi, purché neutrali, potranno partecipare a Wimbledon dopo il ban di un anno fa. L'ex numero uno al Mondo potrà disputare tutti i tornei su suolo americano visto che sono decadute le restrizioni anti covid. Il Senato statunitense ha decretato la fine dell'emergenza nazionale per il Covid e quindi delle misure anti-pandemia, tra le quali il divieto di ingresso agli stranieri non vaccinati. Ora si aspetta solo il via libero del Presidente Joe Biden che consentirà così a Djokovic di disputare gli US Open dopo aver saltato Miami e Indian Wells 2023.

