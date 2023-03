Tennis, Becker racconta: “In carcere hanno tentato di ammazzarmi, felice di esserne uscito vivo” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il carcere fa ormai parte del passato per Boris Becker, ma l’ex Tennista tedesco non dimenticherà facilmente quell’esperienza. Condannato per bancarotta fraudolenta a 2 anni e mezzo di reclusione, il 55enne ha raccontato all’emittente Sat 1 gli otto mesi trascorsi nella prigione di Holcombe: “Volevano ammazzarmi, sono contento di essere vivo. Un giorno un detenuto si è avvicinato a me per chiacchierare, ma poi ha cercato di uccidermi. Lì dentro c’erano criminali di ogni tipo, da stupratori a criminali“. Becker ha poi aggiunto, come riporta Fanpage: “Solo dopo esser stato in carcere si apprezza la libertà. Non credevo che quel luogo fosse così spaventoso e pericoloso, e invece è un altro mondo. Devi farti amico le persone più toste per avere ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilfa ormai parte del passato per Boris, ma l’exta tedesco non dimenticherà facilmente quell’esperienza. Condannato per bancarotta fraudolenta a 2 anni e mezzo di reclusione, il 55enne hato all’emittente Sat 1 gli otto mesi trascorsi nella prigione di Holcombe: “Volevano, sono contento di essere. Un giorno un detenuto si è avvicinato a me per chiacchierare, ma poi ha cercato di uccidermi. Lì dentro c’erano criminali di ogni tipo, da stupratori a criminali“.ha poi aggiunto, come riporta Fanpage: “Solo dopo esser stato insi apprezza la libertà. Non credevo che quel luogo fosse così spaventoso e pericoloso, e invece è un altro mondo. Devi farti amico le persone più toste per avere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tennis, #Becker racconta: “In carcere hanno tentato di ammazzarmi, felice di esserne uscito vivo” - tiscalinews : 'Si apprezza la libertà solo dopo essere stato dietro alle sbarre', #borisbecker l'ex campione di tennis racconta g… - FatOldSun71 : @Sinnerista E’ da Becker 86 che seguo il tennis, ma fino a più o meno 4 anni fa seguivo il tennis degli altri e non… - edizionislam : Ha esordito nel grande tennis a 14 anni, a 22 si è ritirata. A 16 anni era in semifinale a Wimbledon. A 19, numero… - CUCHUSOM : @cicciovalenti Sarà che il tennis per me è stato Becker, Federer, Edberg, Lendl, Agassi,Sampras. Ai tempi mi emozio… -