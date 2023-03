TempoalTempo Paolo Sottocorona | SAR | l' altra aeronautica

- Siamo stati alla festa per i 100 anni dell'aeronautica militare e abbiamo incontrato i militari del SAR reparto dedicato ai compiti di ricerca e ...- Una poesia di Bruno Tognolini per ricordarci quanto sia importante ...- Come si misurano le temperature e perché previsioni sul lungo periodo diventano ...Mosca: armi nucleari tattiche in Bielorussia. Erdogan a Putin: "Stop guerra, subito negoziati" Auto, accordo Ue-Germania: sì a e-fuel dopo 2035, no a biocarburanti. Ira di Italia Auto, accordo Ue-Germ ...