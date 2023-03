Tempesta d'amore, puntate italiane: Robert scopre tutto, Werner rischia grosso (Di venerdì 31 marzo 2023) Robert Saalfeld scoprirà la verità sul suo attentato nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, come raccontano gli spoiler relativi alle prossime puntate italiane. Ricordiamo che Christoph Saalfeld, per eliminare una volta per tutte Ariane Kalenberg dal Fürstenhof, ha organizzato un finto attentato ai danni di Robert, allo scopo di far ricadere sulla sua nemica la colpa. L'albergatore ha condiviso i suoi piani con Werner, il quale si è opposto con tutte le sue forze per tutelare l'incolumità di suo figlio. Christoph, però, è andato avanti lo stesso, ma l'uomo che ha sparato, nonostante avesse avuto l'ordine di non ferire lo chef, alla fine ha avuto un imprevisto e ha colpito Robert. Quest'ultimo è stato soccorso da ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 marzo 2023)Saalfeld scoprirà la verità sul suo attentato nel corso delle prossimedid', come raccontano gli spoiler relativi alle prossime. Ricordiamo che Christoph Saalfeld, per eliminare una volta per tutte Ariane Kalenberg dal Fürstenhof, ha organizzato un finto attentato ai danni di, allo scopo di far ricadere sulla sua nemica la colpa. L'albergatore ha condiviso i suoi piani con, il quale si è opposto con tutte le sue forze per tutelare l'incolumità di suo figlio. Christoph, però, è andato avanti lo stesso, ma l'uomo che ha sparato, nonostante avesse avuto l'ordine di non ferire lo chef, alla fine ha avuto un imprevisto e ha colpito. Quest'ultimo è stato soccorso da ...

