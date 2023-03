Telese | verso il tutto esaurito per il concerto degli Area Medina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – “Sciò live”, l’incredibile album di Pino Daniele, sta per tagliare un rilevante traguardo: i quarant’anni. Per celebrare tale ricorrenza e creare nuove emozioni, gli– ensemble per Pino Daniele, proporranno l’intera raccolta in un evento che si terrà giovedì 6 aprile prossimo, al cinema teatro Modernissimo diTerme (Bn), con inizio alle ore 21. In scaletta brani, tra gli altri, come: “Tutta ‘nata storia, Chi tene ‘o mare, Viento ‘e terra, Io vivo come te, Tarumbó; senza dimenticare: Lazzari felici, Napule è, Quanno chiove, Musica musica e Yes I Know My Way. Tutti pezzi indimenticabili dell’artista partenopeo, patrimonio della musica internazionale, che ci ha lasciato troppo presto. Buono il riscontro di pubblico. In tantissimi, infatti, non vogliono ...