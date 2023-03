Tegola sul Napoli: Osimhen infortunato, salterà il big match di domenica con il Milan. Tifosi in ansia per la doppia sfida di Champions League (Di venerdì 31 marzo 2023) Rientro con sorpresa (amara) in casa Napoli per il centravanti del Napoli Victor Osimhen dagli impegni con la nazionale nigeriana. Il bomber azzurro ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Conseguenza immediata e pesante per la squadra partenopea impegnata sul doppio fronte, italiano ed europeo: la testa d’ariete del Napoli salterà il big match di Serie A contro il Milan di domenica sera al Maradona. Ma potrebbe essere indisponibile anche per la doppia sfida continentale contro i rossoneri, quella dei quarti di Champions League, la cui gara d’andata è in programma a San Siro mercoledì 12 ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Rientro con sorpresa (amara) in casaper il centravanti delVictordagli impegni con la nazionale nigeriana. Il bomber azzurro ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro ed è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Conseguenza immediata e pesante per la squadra partenopea impegnata sul doppio fronte, italiano ed europeo: la testa d’ariete delil bigdi Serie A contro ildisera al Maradona. Ma potrebbe essere indisponibile anche per lacontinentale contro i rossoneri, quella dei quarti di, la cui gara d’andata è in programma a San Siro mercoledì 12 ...

