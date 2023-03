Tegola per Spalletti: infortunio di Osimhen (Di venerdì 31 marzo 2023) Report del giorno amaro quello diramato dal calcio Napoli oggi. Brutta notizia per Osimhen che si è infortunato in nazionale ed al suo rientro, gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare. Di certo la punta nigeriana salterà la sfida di campionato contro il Milan per provare a tornare a disposizione per la sfida di Champions ai rossoneri. Il comunicato del club: Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 31 marzo 2023) Report del giorno amaro quello diramato dal calcio Napoli oggi. Brutta notizia perche si è infortunato in nazionale ed al suo rientro, gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare. Di certo la punta nigeriana salterà la sfida di campionato contro il Milan per provare a tornare a disposizione per la sfida di Champions ai rossoneri. Il comunicato del club: Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo., dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.

