Tegola per il Napoli: lesione distrattiva per Osimhen (Di venerdì 31 marzo 2023) Tegola per il Napoli: l'attaccante Victor Osimhen è tornato dalla pausa Nazionale con un fastidio. C'è la lesione Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 marzo 2023)per il: l'attaccante Victorè tornato dalla pausa Nazionale con un fastidio. C'è la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkocalemme : Tegola terribile per il #Napoli nel mese più importante della sua storia: lesione distrattiva all'adduttore sinistr… - ReadyPlayer1___ : RT @mirkocalemme: Tegola terribile per il #Napoli nel mese più importante della sua storia: lesione distrattiva all'adduttore sinistro per… - niporwifi : RT @mirkocalemme: Tegola terribile per il #Napoli nel mese più importante della sua storia: lesione distrattiva all'adduttore sinistro per… - MaStep92__ : RT @mirkocalemme: Tegola terribile per il #Napoli nel mese più importante della sua storia: lesione distrattiva all'adduttore sinistro per… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Tegola Napoli, infortunio per Osimhen: gli accertamenti evidenziano una lesione… -