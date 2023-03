Tecnomar for Lamborghini 63 | TISG consegna a Sydney prima unità

(Di venerdì 31 marzo 2023) The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha annunciato ladel primofor63 a, in Australia. L’, realizzata nel colore Grigio Acheso, con i suoi tipici tratti supersportivi ha raggiunto Port Jackson, la Marina posizionata tra le attrazioni più rinomate della metropoli e situata nel cuore della baia di Sidney.for63 è già un’icona Il debutto di questo motor yacht innovativo, divenuto già un’icona futuristica, nel continente APAC, rappresenta un importante traguardo per il Gruppo, e va di pari passo con il piano di espansione commerciale in Asia Pacific condiviso e supportato da Automobili. La strategia diprosegue parallelamente alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilnautilus : The Italian Sea Group: consegnato il primo Tecnomar for Lamborghini 63 in Australia -

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso con sede a Marina di Carrara (massa Carrara), annuncia la consegna del primoLamborghini 63 in Australia, a Sidney. Lo yacht, il primo realizzato nel colore Grigio Acheso, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva ha raggiunto Port Jackson, la marina ...... Long Island, zona di riferimento per la nautica della costa orientale americana, consolidata dalla consegna del primo yachtLamborghini 63 a Miami. Prosegue inoltre la costruzione di ...The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso con sede a Marina di Carrara (massa Carrara), annuncia la consegna del primoLamborghini 63 in Australia, a Sidney. Lo yacht, il primo realizzato nel colore Grigio Acheso, con la sua inconfondibile silhouette supersportiva ha raggiunto Port Jackson, la marina ...

The Italian Sea Group: consegnato il primo Tecnomar for ... La Gazzetta di Massa e Carrara

The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso con sede a Marina di Carrara (massa Carrara), annuncia la consegna del primo Tecnomar for Lamborghini 63 in Australia, a Sidney. (ANSA) ...The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso con sede a Marina di Carrara (massa Carrara), annuncia la consegna del primo Tecnomar for Lamborghini 63 in Australia, a Sidney. (ANSA) ...