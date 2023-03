Tanti modi geniali e veloci per far crescere le piante dai semi (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel video che vi presentiamo viene mostrato come far crescere delle piantine con il fai da te e in casa. Spesso si pensa che sia necessario avere il pollice verde e molte competenze, ma in realtà è sufficiente sapere anche solo dei trucchetti che possono soddisfare il vostro desiderio di area verde in casa e tutto creato in modo alternativo e semplice. Viene mostrato nelle immagini come far germogliare velocemente dei semi sistemandoli in contenitori di vari tipi. Potete infatti creare un vero e proprio giardino botanico in poche mosse. Un piccolo orto casalingo per far crescere anche delle verdure o veder sbocciare piantine e fiori nei luoghi anche più bizzarri come mostrato nel video (sulla testa di una statua). Inoltre vi viene spiegato come far radicare diversi tipi di piante dalle quali creare altre piantine ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 31 marzo 2023) Nel video che vi presentiamo viene mostrato come fardelle piantine con il fai da te e in casa. Spesso si pensa che sia necessario avere il pollice verde e molte competenze, ma in realtà è sufficiente sapere anche solo dei trucchetti che possono soddisfare il vostro desiderio di area verde in casa e tutto creato in modo alternativo e semplice. Viene mostrato nelle immagini come far germogliare velocemente deisistemandoli in contenitori di vari tipi. Potete infatti creare un vero e proprio giardino botanico in poche mosse. Un piccolo orto casalingo per faranche delle verdure o veder sbocciare piantine e fiori nei luoghi anche più bizzarri come mostrato nel video (sulla testa di una statua). Inoltre vi viene spiegato come far radicare diversi tipi didalle quali creare altre piantine ...

