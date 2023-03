Taiwan, la risposta della Cina alla visita della leader negli Usa: «Nove aerei di Pechino sopra lo Stretto in assetto da combattimento» (Di venerdì 31 marzo 2023) Mentre la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen si trova in visita ufficiale negli Stati Uniti, il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito che «Nove aerei da guerra cinesi dell’Esercito popolare di liberazione «hanno attraversato la linea mediana settentrionale, centrale e meridionale dello Stretto di Taiwan in 5 gruppi, per un pattugliamento in assetto da combattimento». Nello specifico, il ministero della Difesa di Taiwan sottolinea che il passaggio della flotta aerea cinese «ha messo a repentaglio la stabilità regionale, causato tensione, portato un impatto negativo allo sviluppo ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Mentre la presidente diTsai Ing-wen si trova inufficialeStati Uniti, il ministeroDifesa diha riferito che «da guerra cinesi dell’Esercito popolare di liberazione «hanno attraversato la linea mediana settentrionale, centrale e meridionale dellodiin 5 gruppi, per un pattugliamento inda». Nello specifico, il ministeroDifesa disottolinea che il passaggioflotta aerea cinese «ha messo a repentaglio la stabilità regionale, causato tensione, portato un impatto negativo allo sviluppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VecMati : RT @taiwan_ita: Le notizie di oggi qui/????? Oggi parliamo di #Taiwan #USA #TsaiIngWen #GlobalLeadershipAward #Ucraina #UkraineWar #eSwatin… - taiwan_ita : Le notizie di oggi qui/????? Oggi parliamo di #Taiwan #USA #TsaiIngWen #GlobalLeadershipAward #Ucraina #UkraineWar… - LennyBusker3 : US and China in ‘frequent, clear and candid’ dialogues dialoghi 'frequenti, chiari e sinceri' dei funzionari US c… - Rica94824 : RT @taiwan_ita: Le notizie di oggi qui/????? Oggi parliamo di #Taiwan #China #Cina #USA #Czechrepublic #eswatini #Africa #News #Military #… - VecMati : RT @taiwan_ita: Le notizie di oggi qui/????? Oggi parliamo di #Taiwan #China #Cina #USA #Czechrepublic #eswatini #Africa #News #Military #… -