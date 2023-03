. Nella prossima edizione, che scatterà il 3 luglio all'All England Club, via libera ai tennisti russi e bielorussi, anche se sotto lo status di neutrali. Tolto, dunque, il divieto ...... grande primavera in arrivo per Berrettini La, però, arriverà dal punto di vista ... Guarda caso nei giorni del suo secondo torneo preferito dopo. Ovvero il Master 1000 di Roma , che l'...Il 2022 parte in salita, poi la: centrati i quarti di finale sull'erba di, perde però contro Djokovic. Nel febbraio 2023 vince l'Atp 250 di Montpellier Una data importantissima nella ...

Svolta a Wimbledon: tornano i tennisti russi e bielorussi La Gazzetta dello Sport

Gli organizzatori hanno anche fissato le condizioni per giocare a Wimbledon: i tennisti non dovranno sostenere i governi di Russia e Bielorussa nè accettarne i finanziamenti, anche attraverso sponsor ...La decisione riguarda anche altri eventi britannici che si svolgono prima di Wimbledon, in particolare i tornei di Queen's e Eastbourne. Gli organizzatori hanno anche espresso il rammarico per le ...