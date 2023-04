Svizzera: due treni deragliano in 20 minuti, diversi feriti. Il forte vento la causa? (Di venerdì 31 marzo 2023) Diverse persone sono rimaste ferite, almeno una in modo grave, in due distinti deragliamenti di treni avvenuti in rapida successione con il maltempo nella Svizzera nord-occidentale. Gli incidenti sono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 marzo 2023) Diverse persone sono rimaste ferite, almeno una in modo grave, in due distinti deragliamenti diavvenuti in rapida successione con il maltempo nellanord-occidentale. Gli incidenti sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Due distinti deragliamenti di treni sono avvenuti in Svizzera e hanno provocato diversi feriti: lo riporta la Rsi c… - fanpage : In una sola giornata si sono registrati 5mila fulmini, due treni deragliano, diversi feriti #Svizzera - Italian : Due treni deragliano in Svizzera, diversi feriti - Francomon65 : RT @Agenzia_Ansa: Due distinti deragliamenti di treni sono avvenuti in Svizzera e hanno provocato diversi feriti: lo riporta la Rsi citando… - giuliafederico8 : RT @Stefania_67: Due treni deragliano in Svizzera: «Vagoni ribaltati, ci sono diversi feriti». La cosa assurda è che sono 2 diversi deragl… -