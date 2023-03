Suzume no Tojimari: ecco la data d’uscita italiana (Di venerdì 31 marzo 2023) È arrivato il momento di scoprire tutte le anticipazioni che riguardano la data d’uscita, la trama e i doppiatori di Suzume no Tojimari Tra poco farà il suo esordio nei cinema italiani Suzume no Tojimari, il nuovo film d’animazione di Makoto Shinkai. Dopo pellicole di successo come Il giardino delle parole (2013) e Your Name (2016), l’animatore, regista e doppiatore giapponese torna con un nuovo lungometraggio. Scopriamo insieme di che si tratta. Trama e doppiatori Suzume è una studentessa di 17 anni, che vive con la zia nel piccolo paese di Ky?sh?. Un giorno incontra Souta, un viaggiatore misterioso, che le chiede indicazioni per raggiungere una stazione termale abbandonato ed una misteriosa porta. Affascinata dal ragazzo, Suzume decide di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 31 marzo 2023) È arrivato il momento di scoprire tutte le anticipazioni che riguardano la, la trama e i doppiatori dinoTra poco farà il suo esordio nei cinema italianino, il nuovo film d’animazione di Makoto Shinkai. Dopo pellicole di successo come Il giardino delle parole (2013) e Your Name (2016), l’animatore, regista e doppiatore giapponese torna con un nuovo lungometraggio. Scopriamo insieme di che si tratta. Trama e doppiatoriè una studentessa di 17 anni, che vive con la zia nel piccolo paese di Ky?sh?. Un giorno incontra Souta, un viaggiatore misterioso, che le chiede indicazioni per raggiungere una stazione termale abbandonato ed una misteriosa porta. Affascinata dal ragazzo,decide di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Han_myquokka : RT @ATEEZITALY_: Anche Seonghwa, come San, è andato al cinema insieme a sua mamma???? Chissà se hanno visto ' Suzume no tojimari'!! Abbiam… - Andreiarmytiny : RT @ATEEZITALY_: Anche Seonghwa, come San, è andato al cinema insieme a sua mamma???? Chissà se hanno visto ' Suzume no tojimari'!! Abbiam… - tuttoteKit : Suzume no Tojimari: ecco la data d'uscita italiana #MakotoShinkai #SuzumeNoTojimari #tuttotek - ATEEZITALY_ : Anche Seonghwa, come San, è andato al cinema insieme a sua mamma???? Chissà se hanno visto ' Suzume no tojimari'!!… - sonia95524291 : RT @ATEEZITALY_: San è andato con sua mamma al cinema, probabilmente (in base alla foto) hanno visto il film d'animazione' Suzume no tojim… -