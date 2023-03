Sussidi per 1,2 milioni a favore di lavoratori e imprese di Terziario e Turismo, dall’Ente Bilaterale dei due comparti (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Un milione e 200mila euro, a sostegno di dipendenti (circa 24mila addetti) e aziende (7mila circa) dei comparti Terziario e Turismo della provincia, sarà messo a breve a disposizione degli iscritti, dagli Enti bilaterali provinciali dei due settori economici, organismi paritetici costituiti da Ascom Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Tre le forme di Sussidi previsti: quelli energetici (per contribuire al pagamento delle bollette del primo bimestre 2023 di energia elettrica o gas) per un ammontare totale di 400mila euro; quelli formativi (sotto forma di contributi per la frequenza di corsi finalizzati ad accrescere le competenze di dipendenti e imprenditori) per un totale di 300mila euro (200mila per le imprese del Terziario e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Un milione e 200mila euro, a sostegno di dipendenti (circa 24mila addetti) e aziende (7mila circa) deidella provincia, sarà messo a breve a disposizione degli iscritti, dagli Enti bilaterali provinciali dei due settori economici, organismi paritetici costituiti da Ascom Confcommercio Bergamo, Filcams-Cgil Bergamo, Fisascat- Cisl Bergamo e Uiltucs Bergamo. Tre le forme diprevisti: quelli energetici (per contribuire al pagamento delle bollette del primo bimestre 2023 di energia elettrica o gas) per un ammontare totale di 400mila euro; quelli formativi (sotto forma di contributi per la frequenza di corsi finalizzati ad accrescere le competenze di dipendenti e imprenditori) per un totale di 300mila euro (200mila per ledele ...

