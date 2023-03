Supplenze da graduatorie di istituto: una notifica per sapere a chi è andata la supplenza ed eventuali sanzioni. Lo chiede l’Anief al Ministero (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è svolto il 29 marzo un incontro tecnico tra Ministero dell'istruzione e del merito e Organizzazioni sindacali sul funzionamento degli applicativi utilizzati nelle scuole perle convocazioni del personale docente. Subito dopo la riunione una diretta su Orizzonte Scuola tv con Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di Anief, per un report, alcune osservazioni e rispondere ai dubbi dei lettori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Si è svolto il 29 marzo un incontro tecnico tradell'istruzione e del merito e Organizzazioni sindacali sul funzionamento degli applicativi utilizzati nelle scuole perle convocazioni del personale docente. Subito dopo la riunione una diretta su Orizzonte Scuola tv con Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di Anief, per un report, alcune osservazioni e rispondere ai dubbi dei lettori. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Supplenze da graduatorie di istituto: una notifica per sapere a chi è andata la supplenza ed eventuali sanzioni. Lo… - AniefTorino : Supplenze da graduatorie di istituto: una notifica per sapere a chi è andata la supplenza ed eventuali sanzioni. Lo… - orizzontescuola : Supplenze: ecco le scuole che ricercano i docenti da MAD per tedesco, inglese, A027, A042. Interpelli - orizzontescuola : Supplenze: ecco le scuole che ricercano i docenti da MAD. Interpelli aperti e scadenze -