Superyacht Chef Competition | il vincitore allo YC de Monaco è italiano

(Di venerdì 31 marzo 2023) Marco Tognon è ildella quarta edizione della: il concorso culinario, organizzato dYacht Club dein collaborazione con Bluewater e tenuto sotto l’egida del centro di formazione La Belle Classe Academy di Ycm e l’iniziativa ‘, Capital of Advanced Yachting’, ha visto sfidarsi 9di. “Per noi dello Yacht Club deè molto importante supportare la vita a bordo dei. Il nostro adagio è ‘L’art de vivre la mer’ e la tavola ne fa parte. Puntiamo sempre a essere una piattaforma di incontro per i giovani e per gli armatori che sono spesso alla ricerca di un equipaggio”, ha sottolineato il segretario generale dello Yacht Club de ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eventi_mc : #MonteCarlo Evento - 'Superyacht Chef Competition', Giovedì 30 marzo 2023, Yacht Club de Monaco : Gli chef dei supe… -

Così laCristina Bowerman, 1 stella Michelin al Glass Hostaria di Roma, a margine dellaCompetition allo Yacht Club de Monaco, rispondendo a una domanda sulla carne sintetica. "...Competition, presieduta dalloYannick Alléno, tre stelle della Guida Michelin, circondato da specialisti della gastronomia e sotto la supervisione delloJoël Garault, ...Competition, presieduta dalloYannick Alléno, tre stelle della Guida Michelin, circondato da specialisti della gastronomia e sotto la supervisione delloJoël Garault, ...

Torna la Monaco Superyacht Chef Competition Tuttobarche

(LaPresse) "Ho provato. Ho anche mangiato gli insetti tantissime volte. Sono ingredienti tipici di alcuni Paesi soprattutto in Sud America. Non ...(LaPresse) Cristina Bowerman, chef italiana 1 stella Michelin al Glass Hostaria di Roma, sulla carne sintetica non ha dubbi, non la introdurrebbe ...