Superbonus, proroga villette al 30 settembre e cessione del credito. Le novità (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano con una nota ufficiale dell’Economia le due proroghe per il Superbonus 110% in scadenza il 31 marzo 2023. Tante le novità contenute nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) , con una serie di emendamenti migliorativi rispetto alla versione originaria approvata dal governo. Ora il testo del disegno di legge di conversione passa al Senato che avrà tempo per approvarlo entro il 17 aprile 2023. Dopo l’approvazione di Palazzo Madama, la legge di conversione approderà in Gazzetta Ufficiale e sarà operativa dal giorno successivo. Queste le novità. proroga villette al 30 settembre Con un emendamento riformulato dal governo e votato da tutti i gruppi parlamentari, viene prorogata la scadenza imminente del 31 marzo per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 31 marzo 2023) Arrivano con una nota ufficiale dell’Economia le due proroghe per il110% in scadenza il 31 marzo 2023. Tante lecontenute nel disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) , con una serie di emendamenti migliorativi rispetto alla versione originaria approvata dal governo. Ora il testo del disegno di legge di conversione passa al Senato che avrà tempo per approvarlo entro il 17 aprile 2023. Dopo l’approvazione di Palazzo Madama, la legge di conversione approderà in Gazzetta Ufficiale e sarà operativa dal giorno successivo. Queste leal 30Con un emendamento riformulato dal governo e votato da tutti i gruppi parlamentari, vieneta la scadenza imminente del 31 marzo per ...

