Sul Pnrr non sono in gioco soltanto un sacco di soldi (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Europa è stata per anni il principale capro espiatorio del populismo italiano, ben al di là dei suoi limiti, emersi con particolare evidenza ai tempi della crisi greca, che per poco non divenne il default dell'intera zona euro: non a caso da allora la letteratura contro l'austerità, i difetti dell'architettura di Maastricht, lo strapotere di Berlino e la filosofia della Bundesbank si è fatta sterminata. Quell'impostazione è stata però diametralmente rovesciata nel 2020, quando la Commissione ha deciso di promuovere un gigantesco sforzo comune per uscire dalla crisi causata dalla pandemia, consentendo ai paesi membri in maggiori difficoltà di rialzarsi e riprendere a crescere (prendere a crescere, nel nostro caso). Uno sforzo immenso, che ha mobilitato un'enorme quantità di risorse, destinate in larghissima parte proprio all'Italia – centonovanta miliardi, euro più euro meno – non per ...

