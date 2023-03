(Di venerdì 31 marzo 2023) caption id="attachment 75667" align="alignleft" width="260" Oscar/captionLadidell'atleta paralimpicono Oscarè stata respinta dal tribunale di Pretoria in. "Hanno confermato chenon ha ancora raggiunto il periodo minimo di detenzione. Il comitato sullagli ha poi dato ciò che chiamiamo un profilo più favorevole per agosto 2024, dovrà fare appello nuovamente l'anno prossimo", ha spiegato portavoce dei servizi penitenziari.L'ex campione paralimpico è stato condannato per aver ucciso la fidanzata dieci anni fa, il giorno di San Valentino del 2013. "Non so su quali basi lasia stata ...

...paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stata respinta dal tribunale di Pretoria in."... il giorno di San Valentino del 2013."Non so su quali basi la richiesta sia stata, siamo ......una copia del Corano fuori dall'ambasciata irachena a Stoccolma è stata esaminata e... Russia : Il presidente Vladimir Putin ospita il presidente bielorusso Alexander Lukashenko;: ...Il 23 gennaio Lavrov è sbarcato in visita ufficiale in. Non è un caso, perché il ...quando in occasione di un vertice delle Nazioni Unite buona parte dei paesi africani si èdi ...

Sudafrica, rifiutata a Pistorius la richiesta di libertà vigilata - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 31 mar. (askanews) - La richiesta di libertà vigilata dell'atleta paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stata respinta dal tribunale di Pretoria in Sudafrica ... su quali basi la richiesta ...Il campione paralimpico la notte di San Valentino 2013 ha assassinato la fidanzata Reeva Steenkamp. Dieci anni dopo potrebbe tornare libero. È stato il primo disabile a partecipare ai Giochi con i nor ...