Sudafrica | negata la libertà condizionale a Pistorius

(Di venerdì 31 marzo 2023) Pretoria, 31 mar. (Adnkronos) - E' statalaall'ex stella paralimpica delOscar, in carcere per l'uccisione, 10 anni fa, della fidanzata Reeva Steenkamp. La decisione della commissione per lavigilata è stata presa in un'udienza presso il penitenziario alla periferia della capitalena Pretoria, dove è detenuto il 36enne. I genitori della Steenkamp si erano opposti a un rilascio anticipato, dicendo che non credono che l'ex atleta abbia detto la verità su quanto accaduto e non abbia mostrato rimorso.ha ucciso la Steenkamp sparandole quattro volte attraverso la porta del bagno della sua casa di Pretoria nel febbraio 2013. Nel 2017, l'ex atleta è stato dichiarato colpevole di ...

A Oscar Pistorius è statala libertà vigilata: lo ha reso noto il suo avvocato. L'udienza si è svolta stamattina presso ... I colpevoli di un crimine grave, infatti, indevono scontare ...Niente libertà vigilata per Oscar Pistorius. Il campione paralimpico sudafricano d'atletica che 10 anni fa sparò e uccise la fidanzata e modella Reeva Steenkamp, sta scontando la sua pena nel carcere ...

Pretoria, 31 mar. (Adnkronos) – E’ stata negata la libertà condizionale all’ex stella paralimpica del Sudafrica Oscar Pistorius, in carcere per l’uccisione, 10 anni fa, della fidanzata Reeva Steenkamp ...Per Pistorius si prospetta più di un altro anno di carcere prima che la sua richiesta di rilascio anticipato per buona condotta venga nuovamente considerato dalla giustizia sudafricana. Quando Agosto ...