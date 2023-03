Su Rai Gulp “Le Cronache di Nanaria”, la dislessia spiegata in una serie tv per ragazzi (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – Da lunedì 3 aprile arriva su Rai Gulp “Le Cronache di Nanarìa”, la prima serie tv rivolta ai giovanissimi che esplora l’universo della dislessia, prodotta da Rai Kids e Aurora tv,in onda tutti i giorni alle ore 14.10 e 19.10 su Rai Gulp e in anteprima su RaiPlay dal 31 marzo. Nanarìa è Arianna, undicenne brillante e sognatrice, che inizia la prima media scoprendo che il problema che aveva incontrato nella scuola primaria ha un nome, dislessia: inizia così a conoscerlo e a comprenderlo. E piano piano ad accettarsi sempre di più. La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che si manifesta nella correttezza e/o nella velocità di lettura. Ancora oggi, pur riguardando quasi 1 alunno per classe in Italia e circa 3 milioni di persone, è ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 marzo 2023) ROMA – Da lunedì 3 aprile arriva su Rai“Ledi Nanarìa”, la primatv rivolta ai giovanissimi che esplora l’universo della, prodotta da Rai Kids e Aurora tv,in onda tutti i giorni alle ore 14.10 e 19.10 su Raie in anteprima su RaiPlay dal 31 marzo. Nanarìa è Arianna, undicenne brillante e sognatrice, che inizia la prima media scoprendo che il problema che aveva incontrato nella scuola primaria ha un nome,: inizia così a conoscerlo e a comprenderlo. E piano piano ad accettarsi sempre di più. Laè un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che si manifesta nella correttezza e/o nella velocità di lettura. Ancora oggi, pur riguardando quasi 1 alunno per classe in Italia e circa 3 milioni di persone, è ...

