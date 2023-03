Strage a L'Aquila, medico uccide l'intera famiglia e si toglie la vita (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Aquila, 31 mar. (Adnkronos) - Ha ucciso la moglie e i figli con la pistola, una P38 e poi si è tolto la vita. La loro morte risalirebbe a parecchie ore fa, forse 24. L'urologo Carlo Vicentini ha ammazzato, nella villetta di famiglia in contrada Tempera dell'Aquila, a colpi d'arma da fuoco, il figlio Massimo, di 43 anni, e la figlia Alessandra, di 36, e la consorte, con una pistola regolarmente detenuta. Pare che l'uomo fosse appassionato di caccia. Sul posto il medico legale e il magistrato Guido Cocco, oltre alla Scientifica. Pare che gli ultimi contatti con i parenti risalgano ad un paio di giorni fa. Oggi qualcuno, non avendo risposta, è andato a cercarli, usando le doppie chiavi e ha scoperto il dramma. Ad alcuni parenti, tra cui il fratello, aveva detto che in questi giorni avrebbe portato la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) L', 31 mar. (Adnkronos) - Ha ucciso la moglie e i figli con la pistola, una P38 e poi si è tolto la. La loro morte risalirebbe a parecchie ore fa, forse 24. L'urologo Carlo Vicentini ha ammazzato, nella villetta diin contrada Tempera dell', a colpi d'arma da fuoco, il figlio Massimo, di 43 anni, e la figlia Alessandra, di 36, e la consorte, con una pistola regolarmente detenuta. Pare che l'uomo fosse appassionato di caccia. Sul posto illegale e il magistrato Guido Cocco, oltre alla Scientifica. Pare che gli ultimi contatti con i parenti risalgano ad un paio di giorni fa. Oggi qualcuno, non avendo risposta, è andato a cercarli, usando le doppie chiavi e ha scoperto il dramma. Ad alcuni parenti, tra cui il fratello, aveva detto che in questi giorni avrebbe portato la ...

