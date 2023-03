Stop al caro biglietti. Gli stadi ed il calcio sono di tutti. In Champions curve a dieci euro (Di venerdì 31 marzo 2023) Il calcio è uno sport popolare ed biglietti devono avere prezzi popolari. I prezzi dei biglietti per la sfida di Champions tra Napoli e Milan hanno suscitato la rabbia di molti tifosi azzurri. L’evento è storico ed i biglietti finora messi in vendita sono andati esauriti in un battibaleno. Ma il caro biglietti ha lasciato tantissimi tifosi del Super Napoli di Spalletti con l’amaro in bocca (leggi di più). Con questo prezzo dei biglietti, fissato da De Laurentiis, il calcio rischia di perdere la sua grande forza popolare. E’ lo sport più amato , il calcio, proprio perché scatena la passione delle masse al punto che Pasolini, discreto calciatore, lo definiva una vera e propria religione laica. Se i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilè uno sport popolare eddevono avere prezzi popolari. I prezzi deiper la sfida ditra Napoli e Milan hanno suscitato la rabbia di molti tifosi azzurri. L’evento è storico ed ifinora messi in venditaandati esauriti in un battibaleno. Ma ilha lasciato tantissimi tifosi del Super Napoli di Spalletti con l’amaro in bocca (leggi di più). Con questo prezzo dei, fissato da De Laurentiis, ilrischia di perdere la sua grande forza popolare. E’ lo sport più amato , il, proprio perché scatena la passione delle masse al punto che Pasolini, discreto calciatore, lo definiva una vera e propria religione laica. Se i ...

