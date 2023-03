Stop a ChatGPT in tutta Italia | il Garante della Privacy blocca l’app d’intelligenza artificiale | «Non tutela i dati personali né i minori»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Ilper la protezione deiha disposto con effetto immediato lolicazione di intelligenzarelazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, finché non sarà assicurato il rispettodisciplina. Ilha contestualmente aperto un’istruttoria nei confronti di OpenAI, la società Usa che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. Nel provvedimento, ilrileva la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati sul modo in cui i cuivengono raccolti da OpenAI, ma soprattutto l’assenza di una base giuridica che giustifichi la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GPDP_IT : Stop a #ChatGPT finché non rispetterà la disciplina di protezione dati personali. Il #GarantePrivacy ha disposto co… - giubberosse1 : ???? L'ITALIA BLOCCA CHATGPT L'Italia dice stop a chatGPT. Lo ha stabilito oggi il Garante per la Privacy, che ha di… - infoiteconomia : Stop del Garante a ChatGpt: “Finché non rispetterà la privacy” - infoiteconomia : Stop a ChatGPT in Italia: «A richio i dati personali degli utenti» - infoiteconomia : Intelligenza artificiale, stop a ChatGpt in Italia. Garante della privacy: “Dati personali a rischio” -

...//www.ilsole24ore.com/art/intelligenza - artificiale - garante - privacy - blocca -- AEWiS9BD)tountil privacy regulations are respected. The Garante per la Protezione dei Dati ...Roma, 31 mar.finche' non rispettera' la disciplina privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati ...Roma, 31 mar - Bloccatain Italia. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, loprovvisorio . Una limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei ...

Stop a ChatGpt, il Garante Privacy italiano primo al mondo CorCom

Stop a ChatGpt, il modello di chatbot basato sull'intelligenza artificiale, finché non rispetterà la disciplina sulla privacy. Il garante per la protezione dei dati personali ha infatti disposto, con ...Il Garante per la privacy dice stop a ChatGPT. E dovrebbe trattarsi di uno stop immediato. Secondo quanto riporta il Corriere delle Sera, infatti, il Garante per la privacy ha deciso di limitare ...