Stop a ChatGPT in Italia | «Dati personali a rischio»

Riscontrata assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati. Il Garante blocca il modello di chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato da OpenAI: raccolta illecita di dati personali. Assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori.

Stop a ChatGPT in tutta Italia, il Garante della Privacy blocca l'app d'intelligenza artificiale: «Non tutela i dati personali ... Open

L'Italia ferma ChatGPT, il sfotware dell'intelligenza artificiale, perché non rispetta le regole sui dati privati. A stabilirlo è stato il Garante per la privacy. L'Authority ha disposto la ...Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati ...