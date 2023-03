Stipendio docenti e ATA aprile 2023 | su NoiPA primi importi visibili | non c’è ancora ultima tranche aumenti ed emolumento accessorio | continuano le detrazioni

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 31 marzo 2023) Cedolino: alcunie ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 31 agosto /30 giugnovisualizzano già l'importo che nei prossimi giorni sarà in chiaro per tutti gli amministrati nell'area riservata di. Sono mesi particolari, perchè si aspettano emolumenti stanziati enon erogati. Non cambierà la vita ma ciascuno si regola con ciò che spetta per legge. L'articolo .