Stili di vita in oncologia, evento a San Leucio con Annamaria Colao (Di venerdì 31 marzo 2023) “Stili di vita in oncologia. Capitolo II Cancro colon-retto”. Questo il tema dell’evento formativo in programma per sabato primo aprile al Belvedere di San Leucio di Caserta. Prenderà il via alle 9 con l’apertura dei lavori da parte della presidente del convegno Annamaria Colao. Quindi, la lettura magistrale del presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Francesco Schittulli su «Cancro: stato dell’arte e prospettive future». Direttore scientifico del convegno Daniele Grumiro. L’evento scientifico è promosso dal Centro Morrone di Caserta in collaborazione con la Cattedra Unesco. L’iniziativa si avvale dei patrocini di Regione Campania, Comune di Caserta, Ordine dei Medici di Caserta, ASL Caserta, Università della Campania Luigi ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) “diin. Capitolo II Cancro colon-retto”. Questo il tema dell’formativo in programma per sabato primo aprile al Belvedere di Sandi Caserta. Prenderà il via alle 9 con l’apertura dei lavori da parte della presidente del convegno. Quindi, la lettura magistrale del presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Francesco Schittulli su «Cancro: stato dell’arte e prospettive future». Direttore scientifico del convegno Daniele Grumiro. L’scientifico è promosso dal Centro Morrone di Caserta in collaborazione con la Cattedra Unesco. L’iniziativa si avvale dei patrocini di Regione Campania, Comune di Caserta, Ordine dei Medici di Caserta, ASL Caserta, Università della Campania Luigi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fili45803346 : Ormai delle donne specie in paesi più piccoli non si ha una percezione completa, una donna con un pancione è un eve… - alberto51059 : Stili di vita.. Chiede di non urinare in pubblico: «Preso a bastonate in testa da un extracomunitario» - cssmendel : RT @operapadrepio: ???????I ricercatori di Cancer Biomarkers #CasaSollievo hanno partecipato con @AIRC_it all'evento per il 100esimo dell'Aer… - Diamonds97__ : Comunque fareste più bella figura a dire che la storia non ha funzionato perché avevano due stili di vita different… - GalCollineSa : PROGETTO CREA MED: OTTAVO SEMINARIO E PRIMO WORKSHOP “DIETA MEDITERRANEA – SANA ALIMENTAZIIONE, STILI DI VITA E DIS… -