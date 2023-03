“Stiamo ripetendo gli stessi errori”. L’allarme di Bill Gates sulla prossima pandemia (Di venerdì 31 marzo 2023) “Dobbiamo prepararci a combattere l’insorgere delle malattie proprio come ci prepariamo a combattere gli incendi. Se si lascia che divampi e vada fuori controllo, un incendio rappresenterà un pericolo non soltanto per una casa, ma per una comunità intera. Lo stesso vale per le malattie infettive, tranne che queste possono espandersi su una scala di gran lunga più grande”. Con questa metafora il fondatore di Microsoft, Bill Gates, ha avvertito in un articolo pubblicato sul quotidiano americano The New York Times che Stiamo facendo gli stessi errori del passato. “Come abbiamo imparato fin troppo bene dal Covid un focolaio in una città può diffondersi rapidamente a un Paese intero e poi a tutto il mondo – scrive Gates -. Quando per la prima volta ha definito il Covid-19 una ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) “Dobbiamo prepararci a combattere l’insorgere delle malattie proprio come ci prepariamo a combattere gli incendi. Se si lascia che divampi e vada fuori controllo, un incendio rappresenterà un pericolo non soltanto per una casa, ma per una comunità intera. Lo stesso vale per le malattie infettive, tranne che queste possono espandersi su una scala di gran lunga più grande”. Con questa metafora il fondatore di Microsoft,, ha avvertito in un articolo pubblicato sul quotidiano americano The New York Times chefacendo glidel passato. “Come abbiamo imparato fin troppo bene dal Covid un focolaio in una città può diffondersi rapidamente a un Paese intero e poi a tutto il mondo – scrive-. Quando per la prima volta ha definito il Covid-19 una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommaso63478218 : @Danireport Niente di più vero. La storia si ripete,magari con nomi diversi. Ma i fatti sono simili. A cento anni… - Garakko : E qui smadonno: ogni romanzo è figlio - vocabolario incluso - dell’epoca in cui fu scritto, stiamo ripetendo l’erro… - melywithaY : questa giornata come ogni anno a casa mia l'abbiamo passata tutta ripetendo 'oggi seguiamo ancora l'orario vecchio… - 404_stan : @Chiamami_Aquila @putino se spari cazzate ripetendo propaganda talk show tipo manozzi o la Tocci a sto livello di… - VittorioFerram1 : @PBerizzi @repubblica Non c'è nulla da celebrare, se siamo colonia Americana da 77 anni, lo dobbiamo alla scellera… -

Perché parliamo da soli È il nostro cervello che pensa ad alta voce ... i piccoli, come gli adulti del resto, si danno istruzioni e si auto incoraggiano, magari ripetendo ... Non solo: il discorso interiore monitora ciò che stiamo facendo per raggiungere gli obiettivi che ... Conte ce l'ha fatta ancora: come con Juve e Inter Ok, stiamo parlando di A ntonio Conte. Che nella specialità è un maestro, un recordman, un uomo ... Quello che Conte va ripetendo da anni - prima alla Juve, poi all'Inter, quindi al Tottenham - è una ... BILL GATES PROGETTA UNO STATO CARCERARIO PANDEMICO GLOBALE New York Times: "Stiamo facendo di nuovo gli stessi errori " di Bill Gates. Wall Street Journal: " ... Sta ancora ripetendo le ridicole frasi dei suoi TED Talks di anni fa. In realtà, tutto ciò non ha ... ... i piccoli, come gli adulti del resto, si danno istruzioni e si auto incoraggiano, magari... Non solo: il discorso interiore monitora ciò chefacendo per raggiungere gli obiettivi che ...Ok,parlando di A ntonio Conte. Che nella specialità è un maestro, un recordman, un uomo ... Quello che Conte vada anni - prima alla Juve, poi all'Inter, quindi al Tottenham - è una ...New York Times: "facendo di nuovo gli stessi errori " di Bill Gates. Wall Street Journal: " ... Sta ancorale ridicole frasi dei suoi TED Talks di anni fa. In realtà, tutto ciò non ha ... Aleix Espargaro lamenta la mancanza di penalità: «Sembra che ... Motorcycle Sports Italian