Stellone cambia mezza squadra | Mignani ritrova Di Cesare | le probabili formazioni

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiSi avvicina la sfida del San Nicola tra Bari e Benevento. Domani alle ore 16.15 si troveranno di fronte la quarta e la diciottesima in classifica, separate da ben ventuno punti. Uno sproposito che attualmente condannerebbe i giallorossi a una rovinosa retrocessione, ma per tenere accesa la fiammella della speranza ladidovrà provare a resistere, sognando magari un colpaccio che sarebbe quanto mai salvifico. I pugliesi in casa non sono irresistibili: dodicesimi per rendimento interno, Die compagni nel loro stadio hanno vinto una partita su cinque (5 su 15), ma sognano la A grazie a un ritmo da trasferta invidiabile (primo posto, 8 vittorie e 4 pareggi in 15 confronti). Il Benevento, dal suo canto, dovrà scrollarsi di dosso la pessima prestazione di Pisa, una delle peggiori in ...

Poi hanno un portiere di qualità, un allenatore molto bravo, una società importante e una tifoseria calorosa. Non dobbiamo gestirci a livello fisico perché con i cambi possiamo cambiare le carte in ...Un problema in evidenza sia nella gestione di Fabio Cannavaro, la più lunga di questo campionato tra i tre diversi slot in panchina inaugurati da Fabio Caserta, sia in quella firmata da Roberto ...