Stellantis, a Mirafiori operai slovacchi per produrre la 500 elettrica (Di venerdì 31 marzo 2023) In Comune a Torino desta preoccupazione la decisione di Stellantis di impiegare temporaneamente 17 operai dalla slovacchia per impiegarli nei prossimi 5 mesi sulla produzione della 500BEV (il modello il più venduto tra le elettriche in Italia e uno dei più venduti in Europa) a Mirafiori. A dirlo è Gianna Pentenero, assessora comunale al lavoro: «Credo sia importante capire», ha detto, affermando che è necessario un chiarimento da parte dell'azienda: «Si sta lavorando sul progetto presentato qualche mese fa da Stellantis e oggi questo segnale desta preoccupazione. Quindi sarà utile capire cosa sta succedendo, e approfondire il tema». «Tutti i lavoratori sono benvenuti, quelli dalla slovacchia come quelli che arrivano da Atessa — spiega Paone —. Ma non dimentichiamo che nella fabbrica ...

