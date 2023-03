STATS – Lukaku o Abraham | chi vorreste nella vostra squadra?

(Di venerdì 31 marzo 2023) Tutti i numeri dei due attaccanti di Inter e Roma che non stanno attraversando la loro migliore stagione realizzativavengono annoverati come le due delusioni della stagione. Principalmente per un motivo: non sono più quello che erano stati capaci di essere in un passato non lontano: il belga, trascinatore nell’anno dello scudetto nerazzurro; l’inglese capace di rubare l’occhio per le accelerazioni dell’anno scorso. Il Corriere della Sera, in un’inchiesta sui giocatori che in questo finale devono riscattarsi, la ha collocati in un gruppo che comprende anche il milanista De Ketelaere, lo juventino Vlahovic e il laziale Milinkovic-Savic. Qualcuno di loro ha dato segni di vitalità con le proprie nazionali, soprattutto Big Rom, capace di segnare 4 gol in 2 incontri, tripletta alla Svezia e retevittoria del suo ...

Big Rom finora ha giocato il 45,5% delle partite di Serie A, ma il minutaggio che lo ha visto in campo è decisamente inferiore: 23,2% Inter - Udinese vale abbastanza per il campionato, inteso per i ...... che ha anche dichiarato aPerform di aspettarsi che l'Inter sia più forte con il ritorno di Romelu. Ieri la Juve ha confermato l'ingaggio dell'ex attaccante del Paris Saint - Germain, ...Big Rom finora ha giocato il 45,5% delle partite di Serie A, ma il minutaggio che lo ha visto in campo è decisamente inferiore: 23,2% Inter - Udinese vale abbastanza per il campionato, inteso per i ...

FASE AEREA – Lukaku la testa la usa come arma offensiva. Abraham è nettamente più coinvolto nei duelli aerei in ogni zona del campo.