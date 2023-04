Stati Uniti - Batterie e minerali critici | stretta sulle agevolazioni fiscali per le elettriche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 31 marzo 2023) Il dipartimento del Tesoro statunitense ha fissato regole più severe per lesull'acquisto di auto. Le nuove direttive, in particolare, si focalizzano sull'approvvigionamento dei materiali(litio, nichel, cobalto, manganese e così via) e delle componenti delle, istituendo nuovi requisiti: una mossa che punta a limitare la dipendenza degli Usa dalle forniture cinesi e va a sostegno dell'obiettivo della Casa Bianca di arrivare, entro il 2030, a vendite nazionali composte per la metà da autoo ibride plug-in. Beneficio ridotto per la Model 3 RWD. I nuovi standard entreranno in vigore dal 18 aprile prossimo lasciando, di fatto, circa due settimane di tolleranza per gli ordini più recenti in via di finalizzazione, dando modo a ...